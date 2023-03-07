Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела у Twitter.
Зазначається, що під керівництвом Маска у Twitter звільнили кілька тисяч співробітників. Наразі у компанії практично не залишилося фахівців, які б займалися модерацією контенту у соцмережі.
Чинні та колишні працівники компанії розповіли BBC, що за останні місяці в соцмережі помітно зросла кількість публікацій з агресивною риторикою, розпалюванням ненависті, пропагандою сексуальних злочинів. Також стало більше політичної пропаганди та інформаційних маніпуляцій.
Ексспівробітник Twitter розповів журналістами, що з команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами — так званими “суб’єктами загрози”: від Росії до Китаю.
Також звільнили членів команди, які створювали засоби безпеки.
- Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Революція Гідності в Україні — “державний переворот”, повторивши наратив російської пропаганди. Скандальну заяву він зробив під час обговорення президентських виборів у 2010 році, коли виграв Віктор Янукович.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу, 18 лютого, що уряд Сполучених штатів мав переговори з Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.
- Наприкінці минулого року у Starlink були збої в роботі сервісів в Україні, однак чому це сталось SpaceX не пояснила.