Twitter майже не захищає користувачів від дезінформації після проходу на посаду гендиректора американського мільярдера Ілона Маска. Зокрема йдеться про російську пропаганду.

Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела у Twitter.

Зазначається, що під керівництвом Маска у Twitter звільнили кілька тисяч співробітників. Наразі у компанії практично не залишилося фахівців, які б займалися модерацією контенту у соцмережі.

Чинні та колишні працівники компанії розповіли BBC, що за останні місяці в соцмережі помітно зросла кількість публікацій з агресивною риторикою, розпалюванням ненависті, пропагандою сексуальних злочинів. Також стало більше політичної пропаганди та інформаційних маніпуляцій.

Ексспівробітник Twitter розповів журналістами, що з команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами — так званими “суб’єктами загрози”: від Росії до Китаю.

Також звільнили членів команди, які створювали засоби безпеки.