12 березня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України українському військовослужбовцю Олександру Мацієвському. Перебуваючи у російському полоні армієць вигукнув гасло "Слава Україні", після чого росіяни розстріляли беззбройного військового.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Зеленський зазначив, що зараз час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, якщо будемо берегти нашу єдність, одне одного і нашу державу.

Очільник держави висловив вдячність всім, хто дбає про Україну та українців, всім, хто дбає про нашу єдність – і про єдність світу заради України, а також кожному і кожній, хто зараз у бою за незалежність нашої держави.

Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його «”Слава Україні!”. Герою слава! Героям слава! Україні слава!”, – наголосив президент.

Зауважимо, слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, котрого росіяни розстріляли після гасла “Слава Україні!”, був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

6 березня в мережу потрапило відео з тортурами росіян щодо українського військовополоненого – вони розстріляли беззбройного чоловіка. Останніми словами українського захисника було гасло “Слава Україні!”. Після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.

Довідка. Олександр Мацієвський призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернулося назад у лютому 2023 року.

Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців РФ, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування розроблено за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).