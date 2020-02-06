Сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради, яка намагається розглядати законопроєкт про запуск ринку землі, між народним депутатом від фракції "Слуги народу" Максимом Ткаченко і народним депутатом від фракції "Батьківщини" Олексієм Кучеренко сталася перепалка.

Відео Кучеренко розмістив на своєму YouTube-каналі.

На ролику Ткаченко підходить до Кучеренко, який стоїть недалеко від парламентської трибуни, і заявляє йому:

“Ваш час вийшов. Їдьте додому – відпочивайте! Їдьте в санаторій. Їдьте до Трускавця. Пишіть спогади”.

Кучеренко, в свою чергу, відповів йому, що розмовляє не з ним:

“Я не з вами розмовляю. Ви – клоуни малолітні”.

На що Ткаченко відповів:

“А за клоуна, бл*, ви зараз п*зди отримаєте. Ви зрозуміли? За клоуна”.