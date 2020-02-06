Відео Кучеренко розмістив на своєму YouTube-каналі.
На ролику Ткаченко підходить до Кучеренко, який стоїть недалеко від парламентської трибуни, і заявляє йому:
“Ваш час вийшов. Їдьте додому – відпочивайте! Їдьте в санаторій. Їдьте до Трускавця. Пишіть спогади”.
Кучеренко, в свою чергу, відповів йому, що розмовляє не з ним:
“Я не з вами розмовляю. Ви – клоуни малолітні”.
На що Ткаченко відповів:
“А за клоуна, бл*, ви зараз п*зди отримаєте. Ви зрозуміли? За клоуна”.
- У Верховній Раді України біля президії сталася бійка за участю народних депутатів Артема Дмитрука від “Слуги народу” і Сергія Власенка від “Батьківщини”.