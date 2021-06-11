Якби вибори президента України відбувалися на початку червня, найбільшу підтримку отримали б діючий глава держави Володимир Зеленський та п’ятий президент України Петро Порошенко.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 1-7 червня 2021 року.

Так, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський: за нього могли б проголосувати 30,6% респондентів (серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором).

На другому місці – Петро Порошенко, якого підтримали б 17,4% опитаних (серед тих, хто визначився).

Далі йдуть: лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко (12,7% підтримки), один із лідерів “ОПЗЖ” Юрій Бойко (10,6%), а також лідер партії “Сила і Честь” Ігор Смешко (8,1%).

Підтримка інших кандидатів є нижчою.

Соціологи зазначають, що, порівняно з квітнем, рейтинг Смешка знизився з 10,4% серед тих, хто визначився, до 8,1%.

“Зміна підтримки інших кандидатів – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 16-22 квітня”, – уточнили в КМІС.

Як відомо, в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Було опитано 2003 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.