Про це повідомило “Інтерфакс-Україна”, цитуючи заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова.

За його словами, наразі навчання з експлуатації озброєння та військової техніки вже пройшли за кордоном 6 700 військовослужбовців ЗС України, і зараз триває підготовка ще 300 військовослужбовців.

Водночас підготовку щодо базового навчання вже пройшли  7 600 військовослужбовців.

Також триває підготовка 2 900 військовослужбовців.