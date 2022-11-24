Понад 7 тисяч військових пройшли базовий військовий вишкіл за кордоном. Також проводяться заходи колективної підготовки підрозділів ЗСУ на полігонах країн-партнерів.

Про це повідомило “Інтерфакс-Україна”, цитуючи заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова.

За його словами, наразі навчання з експлуатації озброєння та військової техніки вже пройшли за кордоном 6 700 військовослужбовців ЗС України, і зараз триває підготовка ще 300 військовослужбовців.

Водночас підготовку щодо базового навчання вже пройшли 7 600 військовослужбовців.



Також триває підготовка 2 900 військовослужбовців.