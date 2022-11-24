Про це повідомило “Інтерфакс-Україна”, цитуючи заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова.
За його словами, наразі навчання з експлуатації озброєння та військової техніки вже пройшли за кордоном 6 700 військовослужбовців ЗС України, і зараз триває підготовка ще 300 військовослужбовців.
Водночас підготовку щодо базового навчання вже пройшли 7 600 військовослужбовців.
Також триває підготовка 2 900 військовослужбовців.
- Нагадаємо, військовослужбовців Збройних сил України будуть навчати військові інструктори з Фінляндії. Вони долучаться до тренувань у Великій Британії.
- Нова Зеландія направила до Великої Британії 120 військових інструкторів.
- Уряд Швеції направив до Великої Британії інструкторів для проведення базового військового вишколу українців.