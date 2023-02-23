За час повномасштабної війни за кордоном суттєво зросла зацікавленість в українських книгах. Іноземців зацікавили дитяча література, книги про війну та відомі імена – Жадан та Забужко.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Так, лідерами продажів за минулий рік стали “Видавництво Старого Лева”, “Ранок” та Vivat. Зокрема Vivat збільшив продаж авторських прав удвічі. Тоді як “ВСЛ” ще з 2018 року тримає укладає по 40–60 контрактів на рік.

Права на видання книги за кордоном зазвичай купують на 5–7 років. Водночас видавництво зі США Seven Stories Press придбало в українського Meridian Czernowitz права на роман Артема Чеха “Хто ти такий?” на вісім років.

Як зазначив керівник відділу авторського права “ВСЛ” Іван Федечко за минулі вісім років зацікавленість в українській літературі зросла. Безумовно, вплинуло повномасштабне вторгнення, проте, переконаний експерт, основна причина – попередня активність видавців, авторів та інституцій, які популяризували українську книгу.

Так, книгу “Війна, що змінила Рондо” Романа Романишина та Андрія Лесіва до вторгнення видали в 11 країнах, за 2022 рік права продали ще в 11.

Vivat працює з видавцями 11 країн.

“У Польщі, Грузії, Литві та Латвії більше зацікавленості українськими авторами, – пояснила директорка Юлія Орлова. У Німеччині, напевно, менше. Політична складова теж грає роль”.

У “ВСЛ” підписані контракти на переклад і видання творів 42 мовами у 48 країнах. Зараз особливо зосередились на видавців Західної і Центральної Європи. Туди продано близько 80% ліцензій.

Іноземці проявляють особливий інтерес до низки українських авторів. Мовиться про Сергія Жадана, Андрія Куркова, Оксану Забужко, Юрія Андруховича, Тетяну Малярчук. Зокрема на книжки Жадана продано понад 140 ліцензій.

Окрім цього, після 24 лютого 2022 року зросла зацікавленість до ветеранської літератури. Серед них Артем Чех, Артем Чапай, Валерій Маркус, Олександр Михед. Також все частіше звертають увагу на письменників-волонтерів: Катерина Калитко, Мар’яна Савка, Андрій Любка, Тамара Горіха Зерня.