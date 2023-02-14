Чотирьох учасників агентурних мереж російських спецслужб засудили від 9 до 14 років ув’язнення. Вони зливали росіянам інформацію про українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Ворожі поплічники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах сходу України. Вони надавали росіянам дані про координати і технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Отриману інформацію ЗС РФ використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Агентів викрили у результаті спецоперацій на території Донецької та Луганської областей.

Одним з засуджених виявився чоловік, який зливав розвіддані через свого “зв’язкового” з підконтрольного росіянам так званого “МБД ДНР”. Інший зловмисник фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті. Він надсилав локації на чат-бот так званої “пресслужби народної міліції ДНР” під псевдонімом “чиполіно”.

Ще засуджено жителя Дружківки. Він передавав розвідінформацію до так званої “республіканської гвардії ДНР” через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донеччини. Іншим агентом є мешканець Сєверодонецька. Чоловік перебував на постійному зв’язку з бойовиком 2-го армійського корпусу РФ та надсилав йому координати базування українських військ.

Суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).