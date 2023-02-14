Про це повідомила Служба безпеки України.
Ворожі поплічники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах сходу України. Вони надавали росіянам дані про координати і технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.
Отриману інформацію ЗС РФ використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.
Агентів викрили у результаті спецоперацій на території Донецької та Луганської областей.
Одним з засуджених виявився чоловік, який зливав розвіддані через свого “зв’язкового” з підконтрольного росіянам так званого “МБД ДНР”. Інший зловмисник фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті. Він надсилав локації на чат-бот так званої “пресслужби народної міліції ДНР” під псевдонімом “чиполіно”.
Також засуджено жителя Дружківки. Він передавав розвідінформацію так званій “республіканській гвардії ДНР” через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донеччини. Іншим агентом є мешканець Сєвєродонецька. Чоловік перебував на постійному зв’язку з бойовиком 2-го армійського корпусу РФ та надсилав йому координати базування українських військ.
Суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.