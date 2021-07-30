За кошти для купівлі одного іноземного корвета можна виготовити 28 катерів типу «Кентавр», – Бєлозубенко

Про це написав заступник генерального директора ПрАТ “Кузня на Рибальському” з підготовки виробництва Сергій Бєлозубенко у колонці для УП.

Зокрема, він наголосив, що два із трьох катерів, які завод мав виробити за контрактом, були виготовлені й фізично вже перебувають в Одеському порту.

“Вони не лише проходять державні випробування і доопрацювання, але на них тренуються екіпажі. У випадку необхідності катери хоч зараз можуть виконати завдання з оборони країни, для яких власне і призначалися”, – наголосив Бєлозубенко.

Він нагадав що введення до складу флоту двох десантних “Кентаврів” радісно вітав сам президент Володимир Зеленський у 2019 році. Однак цей процес дещо затягнувся, але затримка виконання Державного оборонного замовлення стала взагалі “візитною карткою” нової влади, яка ніби не розуміє, що йде війна.

“Доробка вже поставлених катерів, доведення певних вузлів є нормальною світовою практикою (особливо для пілотних проєктів, якими є “Кентаври”), оскільки замовник по ходу виробництва висував ряд нових вимог – і на це навряд чи погодилися іноземні виробники”, – пояснив він.

Бєлозубенко зауважив, що у статті Гліба Канєвського “Москітний флот чи турецькі корвети? Чому влада відмовляється від стратегії ВМС” йдеться про 443 млн гривень за три катери типу “Кентавр”.

“Якщо грубо розділити на 3 і віднявши ПДВ, бо ціна іноземних аналогів без зброї, без ПДВ та транспортування – приблизно по 4,5 млн доларів за один. Таку ціну автор порівнює з 15 млн доларів за неброньований американський катер “Mark VI” і 4 млн доларів за цивільний без озброєння, призначений для потреб німецької митниці і поліції естонський “Patrol 24”, – зауважив заступник директора “Кузні”.

За словами Бєлозубенка, естонські кораблі взагалі не призначені для участі у військових діях. Натомість катери “Кузні” виготовлялись виключно під замовлення Військово-морських сил для виконання бойових задач. Отже, 4 мільйони доларів – це вартість беззбройних цивільних суден.

За його словами, замовлення у дружній до України Туреччині великого корвету, завдання якого воювати за межами Чорного моря у той час, коли Росія загрожує нашим теренам, не ефективне.

“По суті, держава витратить на турецький корвет річний бюджет на переоснащення ВМС України. А за 3,4 млрд гривень, які підуть лише протягом одного року на виробництво корвету класу “Ада”, можна було б зробити аж 28 катерів типу “Кентавр” або “Гюрза”. І то з сучасними підвищеними вимогами до броні та озброєння. Потреби москітного флоту становлять 26 катерів. Таким чином, річні витрати лише на один корвет дозволять побудувати весь москітний флот”, – підкреслив він.

Бєлозубенко додав, що колектив “Кузні на Рибальському” усі справи проти керівництва заводу вважає політичними й замовними, а заборону Міністерства оборони проводити державні випробування катерів, яких сьогодні не вистачає на морі – свідомим ударом по обороноздатності всієї України.

“Працівники заводу вимагають припинити переслідування їхнього підприємства. У разі продовження цькування, колектив готовий до протесту. Оскільки ми розуміємо, що підприємство свідомо доводять до банкрутства”, – зазначив він.