Телеведучий, громадський діяч та волонтер Сергій Притула оприлюднив звіт щодо витрат коштів, які було зібрано "на помсту". Відтак, на основну частину донатів українців придбано 142 дрони, а залишок буде перераховано на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія".

Про це Сергій Притула повідомив у Telegram.

Він нагадав, що три місяці тому було завершено збір коштів “на помсту”, організований фондом Сергія Притули спільно зі Сергієм Стерненком. За добу вдалося акумулювали 352 млн грн, які запланували витратити на “бавовну”.

“Як ми і обіцяли, бавовни буде багато. І буде вона на різних дистанціях. Ще раз хочу щиро подякувати усім добрим людям, які долучилися до збору. 142 дрони загальною вартістю 351 434 900 грн передадуть (а деякі вже передають) окупантам від вас вітання”, – написав Сергій Притула.

Він також додав, що залишок у 565 100 грн буде перераховано на придбання чергового комплексу БПЛА “Валькірія”, який допоможе українським військовим нищити ворога.

Зазначимо, що у відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня було відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали телеведучий та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.

Тоді Сергій Притула написав у Telegram, що він разом із Сергієм Стерненком планували розпочати збір 12 жовтня, але масована атака на міста України внесла свої корективи.

“Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче”, – йшлося в повідомленні.

Згодом 11 жовтня стало відомо, що збір коштів “на помсту” росіянам завершено. На придбання дронів-камікадзе українці зібрали 352 млн грн, що на 252 млн грн більше, аніж очікувалося.