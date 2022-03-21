Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба Кабміну.
За словами очільника уряду, три основні напрямки, які охоплює ця програма, – гроші, робота, житло.
Прем’єр-міністр зазначив, що держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Виплати здійснюватимуться через Дію, на картку в банку.
Окрім цього, 3 тисячі гривень виплатять на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони.
Уряд також розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава виплачуватиме роботодавцям, які беруть на роботу переселенців із постраждалих регіонів, по 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого.
Прем’єр-міністр також нагадав, що тиждень тому уряд ухвалив рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безплатний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.
“Тепер ми доповнюємо програму, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безплатний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг”, — наголосив Денис Шмигаль.
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