За кожним закладом освіти у регіоні закріплений рятувальник – Монастирський

Про це він повідомив на брифінгу.
Так, за абсолютно кожним навчальним закладом в регіонах закріпили рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року.
“На сьогодні за нашими даними, укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів”, – наголосив Монастирський.
Зі свого боку МВС надало відповідні рекомендації для закладів освіти й контролює їхнє виконання.
Перевірка здійснювалася комісійно не лише працівниками ДСНС, а й інших сил безпеки.
Нині вже перевірено 80% закладів освіти й невдовзі, можна буде точно сказати скільки шкіл зможуть почати навчання.
В ДСНС України зазначили, що їхні спеціалісти, яких закріпили за закладами освіти, будуть і навчати, і допомагати учасникам освітнього процесу.
- Уряд рекомендував розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня, а в університетах — з 15 серпня, за винятком перших курсів.
- Для того, щоб відновити повноцінний навчальний процес, проводяться заходи з посилення безпеки. Співробітники ДСНС здійснюють обов’язкову перевірку закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів.
- Також програма для організації відеоконференцій Zoom має намір надати безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам професійно-технічної освіти.
- Раніше повідомлялося, що міністр освіти України Сергій Шкарлет та міністерка освіти, науки і спорту Литовської Республіки Юргіта Шюгждінієне обговорили процес організації навчання українських дітей, які тимчасово перебувають у Литві через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.
- Корпорація Google передасть вчителям з України 43 тисяч ноутбуків Chromebook. Нещодавно Мінцифри разом з Міністерством освіти і науки домовилися про партнерство з Google for Education.