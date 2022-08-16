російсько-українська війна

17 серпня

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16 серпня

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За кожним закладом освіти у регіоні закріплений рятувальник – Монастирський

Глава МВС Денис Монастирський зазначив, що на сьогодні до початку нового навчального року готові 41% закладів освіти. Ще півтора місяця тому їх було всього 11%, за цей час кількість значно зросла.

Середа, 17 серпня 2022, 01:05
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Про це він повідомив на брифінгу.

Так, за абсолютно кожним навчальним закладом в регіонах закріпили рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року.

“На сьогодні за нашими даними, укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів”, – наголосив Монастирський.

Зі свого боку МВС надало відповідні рекомендації для закладів освіти й контролює їхнє виконання.

Перевірка здійснювалася комісійно не лише працівниками ДСНС, а й інших сил безпеки.

Нині вже перевірено 80% закладів освіти й невдовзі, можна буде точно сказати скільки шкіл зможуть почати навчання.

В ДСНС України зазначили, що їхні спеціалісти, яких закріпили за закладами освіти, будуть і навчати, і допомагати учасникам освітнього процесу.

Теги: Монастирський, навчальний рік, навчання, сирени, школи

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