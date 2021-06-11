В Корнуолі (Велика Британія) розпочався саміт країн "Великої сімки". Як правило, на шпальтах засобів масової інформації з'являються тільки фото, на яких політичні лідери тиснуть один одному руки чи позують перед камерами фотокореспондентів.

В The Guardian зібрали фото про те, що відбувається за кулісами саміту.

Саміт G7 відбудеться у Великій Британії 11-13 червня. До британського прем’єра завітали лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії.

На фото дружина прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Керрі та перша леді США Джилл Байден граються на піщаному пляжі із сином очільника британського уряду Вілфредом.

Новий імідж прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо порівняли з екранним образом британського телеведучого та “дизайнера” Лоуренса Ллевеліна-Боуела.

Приліт канцлерки Німеччини Ангели Меркель та її чоловіка – університетського професора Йоахіма Зауера.

Активісти у костюмах Пікачу виступали за скасування саміту G7. До акції протесту приєдналися сотні активістів. Вони вимагали від лідерів G7 рішучих дій, спрямованих на подолання бідності, коронавірусу та кліматичних змін, а не протокольних переговорів за сформованим порядком денним.

Особливу увагу привернув зрубаний пеньок, який поставили замість столика між кріслами Байдена та Джонсона. Він мав стати символом кліматичних проблем та необхідності боротися зі мінами клімату.

Як правила, такі фото роблять в гарних залах із дорогими меблями, вишуканими скатертинами та витонченим посудом. Однак на цьому фото, європейські лідери зібралися за звичайним дерев’яним столиком, який зазвичай використовують під час відпочинку на природі.

На фото – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Франції Еммануель Макрон, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Цей піджак Джил Байден могла придбати в одному з британських магазинів, оскільки температура повітря виявилася нижчою, ніж прогнозували синоптики.