Про це йдеться у матеріалі CNN.
Бучанська прокуратура Київської області повідомила, що ексклюзивний репортаж CNN допоміг встановити особу російського військового.
У прокуратурі зазначили, що підозрюваним є Микола Сергійович Соковіков, додаючи, що РФ поінформували про його звинувачення в “порушенні законів і звичаїв війни” та “умисному вбивстві”.
Журналісти CNN звернулися за коментарем до міністерства оборони РФ, але не отримали відповіді. У травні CNN також звернувся до міноборони РФ з проханням відповісти на первинний звіт, проте так і не отримали відповіді.
На отриманих кадрах інциденту чітко видно, як двоє солдатів стріляють у напрямку поруч із підприємством, яке вони захопили. Інші відеозаписи показують, що ціллю були двоє неозброєних цивільних осіб, яких застрелили в спину відразу після, здавалося, спокійної розмови з солдатами.
Newly obtained footage shows further evidence of potential Russian war crimes. @sarasidnerCNN reports here: https://t.co/CfXAE8mL9V
— CNN (@CNN) September 1, 2022
Інцидент стався в березні біля автосалону в селі поблизу Києва, коли російські війська намагалися захопити українську столицю в перші дні вторгнення.
За даними української прокуратури, Соковіков разом з іншим невстановленим військовослужбовцем завдали цивільним щонайменше 12 вогнепальних поранень. Вони були частиною групи солдатів, які потім розграбували підприємство та завантажили викрадені речі в автомобіль з маркуванням “Танковий спецназ РУС”.
У CNN раніше ідентифікували жертв. Один із них був власником пограбованого дилерського центру, другий – Пляц Леонід Олексійович, 68-річний дідусь, котрий працював там сторожем.
Окрім цього, відео з камер спостереження демонструє ще більше непрофесійної поведінки групи з п’яти солдатів, які п’ють і виголошують один одному тости. Групу ідентифікували за їхньою уніформою, аналізом того, хто контролював яку територію в той час, і свідченнями очевидців. Відео було перевірено CNN.
Проте, як саме впізнали цього військового, у прокуратурі не повідомляють. Але канал CNN раніше повідомляв про одну частину процесу, яку використовує українська влада – технологію розпізнавання обличчя.
Міністерство цифрової трансформації України завантажує зображення підозрюваних у програмне забезпечення, яке проглядає веб-сайти соціальних мереж у пошуках відповідних фотографій. Коли слідчі знаходять збіг, вони підтверджують його у соціальних мережах підозрюваних.
За словами прокурорів, ідентифікація підозрюваного у воєнних злочинах тривала кілька місяців. Поки досудове розслідування триває, це принаймні один крок до справедливості для родин загиблих, йдеться у матеріалі CNN.
- Записи камер спостереження салону, опубліковані американською телерадіокомпанією CNN, свідчать про те, що у березні російські військові розстріляли власника автомобільного салону та охоронця поблизу Києва.
- Влада РФ, ймовірно, зумисне знищила у боях російську 64-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду 35-ої загальновійськової армії. Це бригада, яка чинила звірства щодо мирних українців під час окупації населених пунктів Київської області.
- Українська розвідка викрила командирів декількох військових частин окупантів, які атакували міста та цивільних жителів. Вони завдавали ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101.
- По всій території РФ засудженим у тісних тюремних камерах обіцяють свободу та винагороду, якщо вони погодяться воювати у повномасштабній війні проти України.
- Снайпера РФ будуть судити за те, що він здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка, який не становив для нього жодної загрози.