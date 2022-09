Про це йдеться у матеріалі CNN.

Бучанська прокуратура Київської області повідомила, що ексклюзивний репортаж CNN допоміг встановити особу російського військового.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваним є Микола Сергійович Соковіков, додаючи, що РФ поінформували про його звинувачення в “порушенні законів і звичаїв війни” та “умисному вбивстві”.

Журналісти CNN звернулися за коментарем до міністерства оборони РФ, але не отримали відповіді. У травні CNN також звернувся до міноборони РФ з проханням відповісти на первинний звіт, проте так і не отримали відповіді.

На отриманих кадрах інциденту чітко видно, як двоє солдатів стріляють у напрямку поруч із підприємством, яке вони захопили. Інші відеозаписи показують, що ціллю були двоє неозброєних цивільних осіб, яких застрелили в спину відразу після, здавалося, спокійної розмови з солдатами.

