Це були жахливі кадри: російські солдати розстрілювали неозброєних українських цивільних, котрі тікали на околиці столиці. CNN вперше повідомила про розстріли, котрі розслідуються як воєнний злочин, в травні, після отримання ексклюзивного відео з камер спостереження.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Бучанська прокуратура Київської області повідомила, що ексклюзивний репортаж CNN допоміг встановити особу російського військового.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваним є Микола Сергійович Соковіков, додаючи, що РФ поінформували про його звинувачення в “порушенні законів і звичаїв війни” та “умисному вбивстві”.

Журналісти CNN звернулися за коментарем до міністерства оборони РФ, але не отримали відповіді. У травні CNN також звернувся до міноборони РФ з проханням відповісти на первинний звіт, проте так і не отримали відповіді.

На отриманих кадрах інциденту чітко видно, як двоє солдатів стріляють у напрямку поруч із підприємством, яке вони захопили. Інші відеозаписи показують, що ціллю були двоє неозброєних цивільних осіб, яких застрелили в спину відразу після, здавалося, спокійної розмови з солдатами.

Newly obtained footage shows further evidence of potential Russian war crimes. @sarasidnerCNN reports here: https://t.co/CfXAE8mL9V — CNN (@CNN) September 1, 2022

Інцидент стався в березні біля автосалону в селі поблизу Києва, коли російські війська намагалися захопити українську столицю в перші дні вторгнення.

За даними української прокуратури, Соковіков разом з іншим невстановленим військовослужбовцем завдали цивільним щонайменше 12 вогнепальних поранень. Вони були частиною групи солдатів, які потім розграбували підприємство та завантажили викрадені речі в автомобіль з маркуванням “Танковий спецназ РУС”.

У CNN раніше ідентифікували жертв. Один із них був власником пограбованого дилерського центру, другий – Пляц Леонід Олексійович, 68-річний дідусь, котрий працював там сторожем.

Окрім цього, відео з камер спостереження демонструє ще більше непрофесійної поведінки групи з п’яти солдатів, які п’ють і виголошують один одному тости. Групу ідентифікували за їхньою уніформою, аналізом того, хто контролював яку територію в той час, і свідченнями очевидців. Відео було перевірено CNN.

Проте, як саме впізнали цього військового, у прокуратурі не повідомляють. Але канал CNN раніше повідомляв про одну частину процесу, яку використовує українська влада – технологію розпізнавання обличчя.

Міністерство цифрової трансформації України завантажує зображення підозрюваних у програмне забезпечення, яке проглядає веб-сайти соціальних мереж у пошуках відповідних фотографій. Коли слідчі знаходять збіг, вони підтверджують його у соціальних мережах підозрюваних.

За словами прокурорів, ідентифікація підозрюваного у воєнних злочинах тривала кілька місяців. Поки досудове розслідування триває, це принаймні один крок до справедливості для родин загиблих, йдеться у матеріалі CNN.