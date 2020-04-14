Більш ніж 80 % українців не мають наміру відвідувати церковні богослужіння на Великдень. Це на 64 % більше, ніж у березні.

Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 10-12 квітня 2020 року.

Так, 85 % респондентів зазначили, що не планують йти на Великдень до церкви (ще в березні цього року, на початку карантину, таких було лише 21 %).

Збираються відвідати церковні богослужіння – 4 % опитаних (у березні цей показник становив 39 %). Ще 7 % планують відвідати церкву, щоб просто посвятити великодній кошик (у березні – 35 %).

“Найбільше тих, хто хоче взяти безпосередню особисту участь у Великодніх літургіях та посвятах пасок, серед мешканців Заходу, селян, віруючих УПЦ (МП) та УГКЦ”, – відзначають соціологи.

Під час опитування з’ясувалося, що 64 % респондентів планують дивитися онлайн-трансляції богослужінь на Великдень, 31 % – не планують. Відносно більше тих, хто має намір переглядати служби, серед мешканців Заходу, селян, найстарших опитаних, жінок, віруючих УГКЦ.

Дві третини опитаних покладають на органи влади відповідальність за введення додаткових карантинних заходів на час Великодніх свят (38 % – на місцеву владу, 34 % – на центральну). І лише 11 % вважають, що посиленнями обмежень повинні займатися представники церков.

Що стосується поминальних днів, то 55 % опитаних не мають наміру йти на кладовища. У той же час, 8 % респондентів хочуть піти в день, коли церква буде давати там службу, а 32 % відзначили, що підуть на кладовища не в свята, а в інші дні, коли там не буде людей.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.