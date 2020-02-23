Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що ще один турецький солдат був убитий в Ідлібі в суботу в результаті бомбардування урядових військ, які підтримуються Росією.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган анонсував зустріч з лідерами Росії, Німеччини і Франції 5-го березня для того, щоб обговорити ситуацію з настанням сирійської урядової армії Башара Асада в провінції Ідліб.
В той же час інші лідери поки не підтверджували зустріч, а її дата офіційно не оголошувалася.
Відзначається, що раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зробили паузу у позачерговому саміті лідерів Європейського Союзу цього тижня для того, щоб провести телефонні розмови з Реджепом Ердоганом і Володимиром Путіним з приводу Сирії.
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Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив знищувати сирійські урядові сили, якщо турецькі війська нестимуть втрати.