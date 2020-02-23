У битві за сирійську провінцію Ідліб за останній місяць загинули вже 16 турецьких солдатів.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що ще один турецький солдат був убитий в Ідлібі в суботу в результаті бомбардування урядових військ, які підтримуються Росією.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган анонсував зустріч з лідерами Росії, Німеччини і Франції 5-го березня для того, щоб обговорити ситуацію з настанням сирійської урядової армії Башара Асада в провінції Ідліб.

В той же час інші лідери поки не підтверджували зустріч, а її дата офіційно не оголошувалася.

Відзначається, що раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зробили паузу у позачерговому саміті лідерів Європейського Союзу цього тижня для того, щоб провести телефонні розмови з Реджепом Ердоганом і Володимиром Путіним з приводу Сирії.