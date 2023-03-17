Генеральний прокурор України заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна означає, що за межами Росії його мають заарештувати та передати до суду.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

“Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним, і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності”, – сказав Костін.

Він зазначив, що наразі зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей із території Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Втім, реальна цифра може бути більшою.

Костін назвав це рішення “історичним” для України та всієї системи міжнародного права: “

Сьогоднішнє рішення – історичний крок. Та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості”, – додав Генеральний прокурор України.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються у незаконній депортації населення та дітей з території України.