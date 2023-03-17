Про це він повідомив у своєму Facebook.
“Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним, і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності”, – сказав Костін.
Він зазначив, що наразі зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей із території Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Втім, реальна цифра може бути більшою.
Костін назвав це рішення “історичним” для України та всієї системи міжнародного права: “
Сьогоднішнє рішення – історичний крок. Та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості”, – додав Генеральний прокурор України.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються у незаконній депортації населення та дітей з території України.
- Російський уряд керує розгалуженою мережею з десятків таборів, де утримуються тисячі українських дітей з початку повномасштабної війни проти України.
- Україна повернула ще трьох дітей, яких окупанти депортували до РФ, розлучивши з батьками під час окупації Харківської області. Причиною для вивезення стало нібито “оздоровлення” у дитячому таборі “Ведмедик” у Геленджику.
- Україна повернула незаконно депортованого до РФ підлітка Сергія, який потрапивши в нову “сім‘ю” зв‘язався з відповідними органами, аби повернутися додому.