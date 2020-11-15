За минулу добу, 14 листопада, у Києві виявили 921 хворого на коронавірус. Померло 15 осіб.

Про це повідомив очільник Києва Віталій Кличко.

Всього від коронавірусу у Києві померло 965 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620.

Захворіли:

525 жінок віком від 18 до 97 років

343 чоловіка віком від 18 до 93 років

25 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 28 хлопчиків від 3 років до 17.

Захворіли також 42 медика. До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 киян.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.