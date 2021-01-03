За минулу добу, 2 січня, у Києві коронавірус виявили у 370 осіб. Померла 21 людина. Усього коронавірус забрав життя 1963 киян.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 113 019.

Захворіли:

216 жінок віком від 19 до 82 років

143 чоловіки віком від 18 до 93 років

5 дівчаток від 6 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 1 до 12 років.

Захворіли і 50 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. За минулу добу одужала 181 людина. Усього коронавірус подолали 40 234 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському — 52. Та в Деснянському районі — 46 випадків.