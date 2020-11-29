За минулу добу, 28 листопада, коронавірус підтвердився у 1740 киян. Померли 11 людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Усього коронавірус забрав життя 1279 киян.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 69 018.

Захворіли:

987 жінок віком від 18 до 91 року;

650 чоловік віком від 18 до 97 рокiв;

56 дівчаток від 2 до 17 років та 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворіли і 69 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 93 пацієнти. Одужали 92 людини. Усього коронавірус подолали 22 755 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському — 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків.