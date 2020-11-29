Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Усього коронавірус забрав життя 1279 киян.
Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 69 018.
Захворіли:
- 987 жінок віком від 18 до 91 року;
- 650 чоловік віком від 18 до 97 рокiв;
- 56 дівчаток від 2 до 17 років та 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Захворіли і 69 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 93 пацієнти. Одужали 92 людини. Усього коронавірус подолали 22 755 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському — 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків.
- 27 листопада у Києві зареєстрували ще 1739 нових випадків коронавірусу COVID-19. Померли ще 15 хворих.