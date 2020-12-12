Covid-19 Україна

оновлено 12.12.2020 о 08:02

Всього:

885039 (+12811)

Хворіють:

376040 (+12811)

Вилікувались:

494001 (+13653)

Померло:

14998 (+243)

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11 грудня

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За минулу добу в Україні – майже 13 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 11 грудня, в Україні зафіксували 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Субота, 12 грудня 2020, 08:27

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 001 особа;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 13 653 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 885 039 осіб;
  • одужало – 494 001 особа;
  • летальних випадків – 14 998;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Кількість захворювань в регіонах:
  • Київ – 90 013 випадків;
  • Вінницька область – 19 680 випадків;
  • Волинська область – 27 852 випадки;
  • Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
  • Донецька область – 29 031 випадок;
  • Житомирська область – 33 714 випадків;
  • Закарпатська область – 25 883 випадки;
  • Запорізька область – 41 460 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
  • Київська область – 47 783 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 059 випадків;
  • Луганська область – 7 705 випадків;
  • Львівська область – 53 299 випадків;
  • Миколаївська область – 23 479 випадків;
  • Одеська область – 57 071 випадок;
  • Полтавська область – 28 811 випадків;
  • Рівненська область – 35 900 випадків;
  • Сумська область – 35 327 випадків;
  • Тернопільська область – 30 964 випадки;
  • Харківська область – 61 985 випадків;
  • Херсонська область – 13 723 випадки;
  • Хмельницька область – 34 417 випадків;
  • Черкаська область – 30 784 випадки;
  • Чернівецька область – 36 496 випадків;
  • Чернігівська область – 23 754 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
  • У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
  • Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
  • Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
Теги: МОЗ, Коронавірус, Максим Степанов, одужали, померлі, статистика

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