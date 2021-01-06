Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 978 осіб;
  • летальних випадків – 228;
  • одужало – 14 490 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 090 496 осіб;
  • одужало – 761 898 осіб;
  • летальних випадків – 19 357;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 931 випадок;
  • Вінницька область – 158 випадків;
  • Волинська область – 135 випадків;
  • Дніпропетровська область – 225 випадків;
  • Донецька область – 259 випадків;
  • Житомирська область – 88 випадків;
  • Закарпатська область – 76 випадків;
  • Запорізька область – 622 випадки;
  • Івано-Франківська область – 120 випадків;
  • Київська область – 596 випадків;
  • Кіровоградська область – 65 випадків;
  • Луганська область – 187 випадків;
  • Львівська область – 324 випадки;
  • Миколаївська область – 120 випадків;
  • Одеська область – 668 випадків;
  • Полтавська область – 309 випадків;
  • Рівненська область – 243 випадки;
  • Сумська область – 115 випадків;
  • Тернопільська область – 161 випадок;
  • Харківська область – 557 випадків;
  • Херсонська область – 117 випадків;
  • Хмельницька область – 316 випадків;
  • Черкаська область – 345 випадків;
  • Чернівецька область – 139 випадків;
  • Чернігівська область – 35 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

  • Станом на 5 січня в Україні підтверджено понад 5,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.