Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 978 осіб;
- летальних випадків – 228;
- одужало – 14 490 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 090 496 осіб;
- одужало – 761 898 осіб;
- летальних випадків – 19 357;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 931 випадок;
- Вінницька область – 158 випадків;
- Волинська область – 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 225 випадків;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 76 випадків;
- Запорізька область – 622 випадки;
- Івано-Франківська область – 120 випадків;
- Київська область – 596 випадків;
- Кіровоградська область – 65 випадків;
- Луганська область – 187 випадків;
- Львівська область – 324 випадки;
- Миколаївська область – 120 випадків;
- Одеська область – 668 випадків;
- Полтавська область – 309 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 115 випадків;
- Тернопільська область – 161 випадок;
- Харківська область – 557 випадків;
- Херсонська область – 117 випадків;
- Хмельницька область – 316 випадків;
- Черкаська область – 345 випадків;
- Чернівецька область – 139 випадків;
- Чернігівська область – 35 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.
- Станом на 5 січня в Україні підтверджено понад 5,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.