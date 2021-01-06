В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано ​​6 911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 978 осіб;

летальних випадків – 228;

одужало – 14 490 осіб;

здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 090 496 осіб;

одужало – 761 898 осіб;

летальних випадків – 19 357;

проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 931 випадок;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 225 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 622 випадки;

Івано-Франківська область – 120 випадків;

Київська область – 596 випадків;

Кіровоградська область – 65 випадків;

Луганська область – 187 випадків;

Львівська область – 324 випадки;

Миколаївська область – 120 випадків;

Одеська область – 668 випадків;

Полтавська область – 309 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 115 випадків;

Тернопільська область – 161 випадок;

Харківська область – 557 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 316 випадків;

Черкаська область – 345 випадків;

Чернівецька область – 139 випадків;

Чернігівська область – 35 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.