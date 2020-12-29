За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано ​​6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 298 осіб;

летальних випадків – 232;

одужало – 16 106 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема: методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 037 362 особи;

одужало – 681 835 осіб;

летальних випадків – 18 081;

проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 109 008 випадків;

Вінницька область – 22 078 випадків;

Волинська область – 32 626 випадків;

Дніпропетровська область – 57 632 випадки;

Донецька область – 35 562 випадки;

Житомирська область – 38 554 випадки;

Закарпатська область – 27 974 випадки;

Запорізька область – 52 689 випадків;

Івано-Франківська область – 42 949 випадків;

Київська область – 57 912 випадків;

Кіровоградська область – 8 248 випадків;

Луганська область – 10 054 випадки;

Львівська область – 60 560 випадків;

Миколаївська область – 30 300 випадків;

Одеська область – 69 863 випадки;

Полтавська область – 35 487 випадків;

Рівненська область – 40 459 випадків;

Сумська область – 40 170 випадків;

Тернопільська область – 33 622 випадки;

Харківська область – 68 395 випадків;

Херсонська область – 17 327 випадків;

Хмельницька область – 38 471 випадок;

Черкаська область – 38 302 випадки;

Чернівецька область – 39 662 випадки;

Чернігівська область – 29 458 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.