Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 319 осіб;
  • летальних випадків – 195;
  • одужало – 12 860 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 832 758 осіб;
  • одужало – 436 564 особи;
  • летальних випадків – 13 928;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 82 810 випадків;
  • Вінницька область – 18 824 випадки;
  • Волинська область – 26 475 випадків;
  • Дніпропетровська область – 45 752 випадки;
  • Донецька область – 26 235 випадків;
  • Житомирська область – 32 354 випадки;
  • Закарпатська область – 24 886 випадків;
  • Запорізька область – 37 885 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 541 випадок;
  • Київська область – 44 554 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 418 випадків;
  • Луганська область – 7 141 випадок;
  • Львівська область – 50 787 випадків;
  • Миколаївська область – 21 798 випадків;
  • Одеська область – 52 853 випадки;
  • Полтавська область – 26 571 випадок;
  • Рівненська область – 34 088 випадків;
  • Сумська область – 33 904 випадки;
  • Тернопільська область – 29 977 випадків;
  • Харківська область – 59 739 випадків;
  • Херсонська область – 12 493 випадки;
  • Хмельницька область – 32 539 випадків;
  • Черкаська область – 27 913 випадків;
  • Чернівецька область – 35 622 випадки;
  • Чернігівська область – 21 599 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.