За минулу добу в Україні зафіксовано 11 627 нових випадків COVID-19. Захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 096 осіб;

летальних випадків – 387;

одужало – 18 442 особи;

здійснено тестувань за добу – 93 463 (зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 059 465 осіб;

одужало – 1 635 333 особи;

летальних випадків – 43 778;

проведено ПЛР-тестувань – 9 377 391.

70 469 людей щеплено проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.

629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 940 випадків/ 7 736 щеплень;

Вінницька область – 276 випадків/ 4 015 щеплень;

Волинська область – 345 випадків/ 1 467 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 021 випадок/ 5 791 щеплення;

Донецька область – 809 випадків/ 1 721 щеплення;

Житомирська область – 385 випадків/ 2 273 щеплення;

Закарпатська – 141 випадок/ 1 080 щеплень;

Запорізька область – 546 випадків/ 1 049 щеплень;

Івано-Франківська область – 184 випадки/ 916 щеплень;

Київська область – 341 випадок/ 5 685 щеплень;

Кіровоградська область – 174 випадки/ 1 466 щеплень;

Луганська область – 271 випадок/ 539 щеплень;

Львівська область – 667 випадків/ 3 889 щеплень;

Миколаївська область – 311 випадків/ 2 281 щеплення;

Одеська область – 518 випадків/ 2 683 щеплення;

Полтавська область – 666 випадків/ 5 640 щеплень;

Рівненська область – 386 випадків/ 1 713 щеплень;

Сумська область – 429 випадків/ 2 435 щеплень;

Тернопільська область – 312 випадків/ 1 755 щеплень;

Харківська область – 1 203 випадки/ 6 234 щеплення;

Херсонська область – 277 випадків/ 2 930 щеплень;

Хмельницька область – 461 випадок/ 1 128 щеплень;

Черкаська область – 444 випадки/ 3 141 щеплення;

Чернівецька область – 131 випадок/ 909 щеплень;

Чернігівська область – 389 випадків/ 1 993 щеплення.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.