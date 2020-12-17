Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 997 осіб;
  • летальних випадків – 252;
  • одужало – 12 939 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 931 751 особа;
  • одужало – 548 356 осіб;
  • летальних випадків – 15 996;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 96 672 випадки;
  • Вінницька область – 20 319 випадків;
  • Волинська область – 29 390 випадків;
  • Дніпропетровська область – 50 894 випадки;
  • Донецька область – 30 896 випадків;
  • Житомирська область – 35 157 випадків;
  • Закарпатська область – 26 685 випадків;
  • Запорізька область – 44 693 випадки;
  • Івано-Франківська область – 41 356 випадків;
  • Київська область – 50 666 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 515 випадків;
  • Луганська область – 8 359 випадків;
  • Львівська область – 55 291 випадок;
  • Миколаївська область – 25 287 випадків;
  • Одеська область – 61 038 випадків;
  • Полтавська область – 30 783 випадки;
  • Рівненська область – 37 417 випадків;
  • Сумська область – 36 599 випадків;
  • Тернопільська область – 31 874 випадки;
  • Харківська область – 63 732 випадки;
  • Херсонська область – 14 858 випадків;
  • Хмельницька область – 35 632 випадки;
  • Черкаська область – 33 254 випадки;
  • Чернівецька область – 37 467 випадків;
  • Чернігівська область – 25 917 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.