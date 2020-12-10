Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 993 особи;
- летальних випадків – 266;
- одужало – 13 903 особи;
- здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 858 714 осіб;
- одужало – 465 021 особа;
- летальних випадків – 14 470;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 86 437 випадків;
- Вінницька область – 19 206 випадків;
- Волинська область – 27 194 випадки;
- Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
- Донецька область – 27 678 випадків;
- Житомирська область – 32 987 випадків;
- Закарпатська область – 25 344 випадки;
- Запорізька область – 39 758 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
- Київська область – 46 211 випадків;
- Кіровоградська область – 6 744 випадки;
- Луганська область – 7 436 випадків;
- Львівська область – 51 915 випадків;
- Миколаївська область – 22 621 випадок;
- Одеська область – 54 840 випадків;
- Полтавська область – 27 772 випадки;
- Рівненська область – 35 034 випадки;
- Сумська область – 34 611 випадків;
- Тернопільська область – 30 462 випадки;
- Харківська область – 60 992 випадки;
- Херсонська область – 13 039 випадків;
- Хмельницька область – 33 426 випадків;
- Черкаська область – 29 449 випадків;
- Чернівецька область – 36 044 випадки;
- Чернігівська область – 22 616 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
- Станом на 9 грудня в Україні підтверджено понад 12,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.