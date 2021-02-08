За минулу добу, 7 лютого, в Україні зафіксовано ​​2141 новий випадок COVID-19. Захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1020 осіб;

летальних випадків –47;

одужало – 2 697 осіб;

здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 246 990 осіб;

одужало – 1 075 743 особи;

летальних випадків – 23 644;

проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 88 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 156 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 176 випадків;

Закарпатська область – 133 випадки;

Запорізька область – 59 випадків;

Івано-Франківська область – 398 випадків;

Київська область – 97 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 119 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 61 випадок;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 45 випадків;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 74 випадки;

Харківська область – 35 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 24 випадки;

Черкаська область – 53 випадки;

Чернівецька область – 143 випадки;

Чернігівська область – 46 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.