Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1020 осіб;
- летальних випадків –47;
- одужало – 2 697 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 246 990 осіб;
- одужало – 1 075 743 особи;
- летальних випадків – 23 644;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 88 випадків;
Вінницька область – 123 випадки;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 156 випадків;
Донецька область – 28 випадків;
Житомирська область – 176 випадків;
Закарпатська область – 133 випадки;
Запорізька область – 59 випадків;
Івано-Франківська область – 398 випадків;
Київська область – 97 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 14 випадків;
Львівська область – 119 випадків;
Миколаївська область – 115 випадків;
Одеська область – 61 випадок;
Полтавська область – 32 випадки;
Рівненська область – 45 випадків;
Сумська область – 54 випадки;
Тернопільська область – 74 випадки;
Харківська область – 35 випадків;
Херсонська область – 19 випадків;
Хмельницька область – 24 випадки;
Черкаська область – 53 випадки;
Чернівецька область – 143 випадки;
Чернігівська область – 46 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.