За минулу добу, 25 січня, в Україні зафіксовано 2779 нових випадків COVID-19. Захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 891 особа;

летальних випадків – 133;

одужало – 12 538 осіб;

здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 197 107 осіб;

одужало – 965 835 осіб;

летальних випадків – 22 057;

проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 375 випадків;

Вінницька область – 53 випадки;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 46 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 103 випадки;

Запорізька область – 276 випадків;

Івано-Франківська область – 255 випадків;

Київська область – 78 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 167 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 211 випадків;

Полтавська область – 100 випадків;

Рівненська область – 81 випадок;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 207 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 15 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 192 випадки;

Чернігівська область – 5 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.