Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 891 особа;
- летальних випадків – 133;
- одужало – 12 538 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 197 107 осіб;
- одужало – 965 835 осіб;
- летальних випадків – 22 057;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 375 випадків;
Вінницька область – 53 випадки;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 108 випадків;
Донецька область – 46 випадків;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 103 випадки;
Запорізька область – 276 випадків;
Івано-Франківська область – 255 випадків;
Київська область – 78 випадків;
Кіровоградська область – 17 випадків;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 167 випадків;
Миколаївська область – 30 випадків;
Одеська область – 211 випадків;
Полтавська область – 100 випадків;
Рівненська область – 81 випадок;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 95 випадків;
Харківська область – 207 випадків;
Херсонська область – 37 випадків;
Хмельницька область – 15 випадків;
Черкаська область – 122 випадки;
Чернівецька область – 192 випадки;
Чернігівська область – 5 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.
- Станом на 23 січня в Україні зафіксовано майже 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і в 2,5 рази більше одужань за добу.