Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 443 особи;
- виписано з лікарень – 640 осіб;
- летальних випадків – 53;
- одужало – 1 353 особи;
- здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 307 662 особи;
- одужало – 1 147 426 осіб;
- летальних випадків – 25 156;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 169 випадків;
Вінницька область – 328 випадків;
Волинська область – 75 випадків;
Дніпропетровська область – 126 випадків;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 285 випадків;
Закарпатська область – 233 випадки;
Запорізька область – 50 випадків;
Івано-Франківська область – 515 випадків;
Київська область – 166 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 12 випадків;
Львівська область – 279 випадків;
Миколаївська область – 123 випадки;
Одеська область – 124 випадки;
Полтавська область – 75 випадків;
Рівненська область – 36 випадків;
Сумська область – 60 випадків;
Тернопільська область – 129 випадків;
Харківська область – 50 випадків;
Херсонська область – 24 випадки;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 38 випадків;
Чернівецька область – 259 випадків;
Чернігівська область – 27 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
- Станом на 20 лютого в Україні підтверджено майже 6,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і на 1,7 тис. більше одужань.