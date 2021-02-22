За минулу добу в Україні зафіксовано 3206 нових випадків COVID-19. Захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 443 особи;

виписано з лікарень – 640 осіб;

летальних випадків – 53;

одужало – 1 353 особи;

здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 307 662 особи;

одужало – 1 147 426 осіб;

летальних випадків – 25 156;

проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 328 випадків;

Волинська область – 75 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 285 випадків;

Закарпатська область – 233 випадки;

Запорізька область – 50 випадків;

Івано-Франківська область – 515 випадків;

Київська область – 166 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 279 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 124 випадки;

Полтавська область – 75 випадків;

Рівненська область – 36 випадків;

Сумська область – 60 випадків;

Тернопільська область – 129 випадків;

Харківська область – 50 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 38 випадків;

Чернівецька область – 259 випадків;

Чернігівська область – 27 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.