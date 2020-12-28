Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 588 осіб;
- летальних випадків – 75;
- одужало – 7 191 особа;
- здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 030 374 особи;
- одужало – 665 729 осіб;
- летальних випадків – 17 849;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 108 055 випадків;
- Вінницька область – 22 008 випадків;
- Волинська область – 32 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
- Донецька область – 35 188 випадків;
- Житомирська область – 38 545 випадків;
- Закарпатська область – 27 879 випадків;
- Запорізька область – 52 175 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
- Київська область – 57 614 випадків;
- Кіровоградська область – 8 234 випадки;
- Луганська область – 10 013 випадків;
- Львівська область – 60 005 випадків;
- Миколаївська область – 29 878 випадків;
- Одеська область – 69 134 випадки;
- Полтавська область – 34 843 випадки;
- Рівненська область – 40 332 випадки;
- Сумська область – 40 129 випадків;
- Тернопільська область – 33 540 випадків;
- Харківська область – 67 991 випадок;
- Херсонська область – 17 193 випадки;
- Хмельницька область – 38 408 випадків;
- Черкаська область – 37 856 випадків;
- Чернівецька область – 39 515 випадків;
- Чернігівська область – 29 212 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.
- Станом на 26 грудня в Україні підтверджено понад 7,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.