Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 011 осіб;
- летальних випадків – 212;
- одужало – 14 501 особа;
- здійснено тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 172 038 осіб;
- одужало – 900 749 осіб;
- летальних випадків – 21 258;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 606 випадків;
Вінницька область – 178 випадків;
Волинська область – 103 випадки;
Дніпропетровська область – 157 випадків;
Донецька область – 208 випадків;
Житомирська область – 92 випадки;
Закарпатська область – 76 випадків;
Запорізька область – 423 випадки;
Івано-Франківська область – 149 випадків;
Київська область – 226 випадків;
Кіровоградська область – 39 випадків;
Луганська область – 76 випадків;
Львівська область – 195 випадків;
Миколаївська область – 114 випадків;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 158 випадків;
Рівненська область – 111 випадків;
Сумська область – 103 випадки;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 335 випадків;
Херсонська область – 48 випадків;
Хмельницька область – 165 випадків;
Черкаська область – 200 випадків;
Чернівецька область – 198 випадків;
Чернігівська область – 80 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.
- Станом на 19 січня в Україні підтверджено майже 4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в чотири рази більше одужань за добу.