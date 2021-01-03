Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 306 осіб;
  • летальних випадків – 123;
  • одужало – 6 250 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 074 093 особи;
  • одужало – 728 865 осіб;
  • летальних випадків – 18 854;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 370 випадків;
  • Вінницька область – 66 випадків;
  • Волинська область – 93 випадки;
  • Дніпропетровська область – 404 випадки;
  • Донецька область – 200 випадків;
  • Житомирська область – 25 випадків;
  • Закарпатська область – 78 випадків;
  • Запорізька область – 301 випадок;
  • Івано-Франківська область – 99 випадків;
  • Київська область – 303 випадки;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 85 випадків;
  • Львівська область – 433 випадки;
  • Миколаївська область – 454 випадки;
  • Одеська область – 426 випадків;
  • Полтавська область – 197 випадків;
  • Рівненська область – 75 випадків;
  • Сумська область – 147 випадків;
  • Тернопільська область – 59 випадків;
  • Харківська область – 68 випадків;
  • Херсонська область – 115 випадків;
  • Хмельницька область – 14 випадків;
  • Черкаська область – 244 випадки;
  • Чернівецька область – 146 випадків;
  • Чернігівська область – 152 випадки.

 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

  • Станом на 2 січня в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.