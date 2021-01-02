Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- одужало – 2 606 осіб;
- летальних випадків – 51;
- здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).
31 грудня – 9 432 нових випадків коронавірусної хвороби. Захворіли 338 дитини та 446 медпрацівників.
За позаминулу добу (31 грудня):
- госпіталізовано – 2 559 осіб;
- летальних випадків – 147;
- одужало – 10 016 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 50 132 (зокрема методом ПЛР – 35 688, методом ІФА – 14 444).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 069 517 осіб;
- одужало – 722 615 осіб;
- летальних випадків – 18 731;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 112 649 випадків;
Вінницька область – 22 801 випадок;
Волинська область – 33 312 випадки;
Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
Донецька область – 37 198 випадків;
Житомирська область – 39 982 випадки;
Закарпатська область – 28 407 випадків;
Запорізька область – 54 717 випадків;
Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
Київська область – 60 238 випадків;
Кіровоградська область – 8 544 випадки;
Луганська область – 10 923 випадки;
Львівська область – 62 130 випадків;
Миколаївська область – 31 705 випадків;
Одеська область – 71 889 випадків;
Полтавська область – 36 733 випадки;
Рівненська область – 41 503 випадки;
Сумська область – 41 350 випадків;
Тернопільська область – 34 275 випадків;
Харківська область – 70 212 випадки;
Херсонська область – 18 044 випадки;
Хмельницька область – 39 932 випадки;
Черкаська область – 39 481 випадок;
Чернівецька область – 40 357 випадків;
Чернігівська область – 30 353 випадки.
- Станом на 1 січня в Україні підтверджено понад 9400 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.