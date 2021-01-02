Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • одужало – 2 606 осіб;
  • летальних випадків – 51;
  • здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).

31 грудня – 9 432 нових випадків коронавірусної хвороби. Захворіли 338 дитини та 446 медпрацівників.

За позаминулу добу (31 грудня):

  • госпіталізовано – 2 559 осіб;
  • летальних випадків – 147;
  • одужало – 10 016 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 50 132 (зокрема методом ПЛР – 35 688, методом ІФА – 14 444).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 069 517 осіб;
  • одужало – 722 615 осіб;
  • летальних випадків – 18 731;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 112 649 випадків;

Вінницька область – 22 801 випадок;

Волинська область – 33 312 випадки;

Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

Донецька область – 37 198 випадків;

Житомирська область – 39 982 випадки;

Закарпатська область – 28 407 випадків;

Запорізька область – 54 717 випадків;

Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

Київська область – 60 238 випадків;

Кіровоградська область – 8 544 випадки;

Луганська область – 10 923 випадки;

Львівська область – 62 130 випадків;

Миколаївська область – 31 705 випадків;

Одеська область – 71 889 випадків;

Полтавська область – 36 733 випадки;

Рівненська область – 41 503 випадки;

Сумська область – 41 350 випадків;

Тернопільська область – 34 275 випадків;

Харківська область – 70 212 випадки;

Херсонська область – 18 044 випадки;

Хмельницька область – 39 932 випадки;

Черкаська область – 39 481 випадок;

Чернівецька область – 40 357 випадків;

Чернігівська область – 30 353 випадки.

  • Станом на 1 січня в Україні підтверджено понад 9400 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.