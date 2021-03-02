За минулу добу в Україні зафіксовано ​​5336 нових випадків COVID-19. Захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 410 осіб;

виписано з лікарень – 583 особи;

летальних випадків – 162;

одужало – 5 194 особи;

здійснено тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 357 470 осіб;

одужало – 1 176 918 осіб;

летальних випадків – 26 212;

проведено ПЛР-тестувань – 6 948 980.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 463 випадки;

Вінницька область – 453 випадки;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 206 випадків;

Донецька область – 107 випадків;

Житомирська область – 94 випадки;

Закарпатська область – 438 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 649 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 26 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 349 випадків;

Миколаївська область – 153 випадки;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 108 випадків;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 146 випадків;

Харківська область – 319 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 93 випадки;

Чернівецька область – 504 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Києві (463).