Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 410 осіб;
- виписано з лікарень – 583 особи;
- летальних випадків – 162;
- одужало – 5 194 особи;
- здійснено тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 357 470 осіб;
- одужало – 1 176 918 осіб;
- летальних випадків – 26 212;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 948 980.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 463 випадки;
Вінницька область – 453 випадки;
Волинська область – 140 випадків;
Дніпропетровська область – 206 випадків;
Донецька область – 107 випадків;
Житомирська область – 94 випадки;
Закарпатська область – 438 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 649 випадків;
Київська область – 231 випадок;
Кіровоградська область – 26 випадків;
Луганська область – 32 випадки;
Львівська область – 349 випадків;
Миколаївська область – 153 випадки;
Одеська область – 319 випадків;
Полтавська область – 131 випадок;
Рівненська область – 108 випадків;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 146 випадків;
Харківська область – 319 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 105 випадків;
Черкаська область – 93 випадки;
Чернівецька область – 504 випадки;
Чернігівська область – 52 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Києві (463).
- В Україні дозволили вакцинувати громадських діячів проти COVID-19. Це будуть робити, аби популяризувати щеплення у випадках, якщо будуть залишки доз вакцин.