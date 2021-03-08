Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 136 осіб;
- летальних випадків – 106;
- одужало – 1 734 особи;
- здійснено тестувань за добу – 23 227 (зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 406 800 осіб;
- одужало – 1 198 254 особи;
- летальних випадків – 27 128;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 141 341.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 286 випадків;
Вінницька область – 578 випадків;
Волинська область – 83 випадки;
Дніпропетровська область – 212 випадків;
Донецька область – 92 випадки;
Житомирська область – 570 випадків;
Закарпатська область – 307 випадків;
Запорізька область – 58 випадків;
Івано-Франківська область – 508 випадків;
Київська область – 351 випадок;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 507 випадків;
Миколаївська область – 220 випадків;
Одеська область – 298 випадків;
Полтавська область – 94 випадки;
Рівненська область – 62 випадки;
Сумська область – 139 випадків;
Тернопільська область – 236 випадків;
Харківська область – 184 випадки;
Херсонська область – 34 випадки;
Хмельницька область – 166 випадків;
Черкаська область – 86 випадків;
Чернівецька область – 447 випадків;
Чернігівська область – 40 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.
- В Україні за 6 березня зафіксовано 7167 нових випадків COVID-19. Захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники.