Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 811 осіб;
- летальних випадків – 241;
- одужало – 13 981 особа;
- здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 177 621 особа;
- одужало – 914 730 осіб;
- летальних випадків – 21 499;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 595 випадків;
Вінницька область – 186 випадків;
Волинська область – 154 випадки;
Дніпропетровська область – 295 випадків;
Донецька область – 280 випадків;
Житомирська область – 184 випадки;
Закарпатська область – 127 випадків;
Запорізька область – 358 випадків;
Івано-Франківська область – 177 випадків;
Київська область – 235 випадків;
Кіровоградська область – 41 випадок;
Луганська область – 124 випадки;
Львівська область – 337 випадків;
Миколаївська область – 170 випадків;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 244 випадки;
Рівненська область – 251 випадок;
Сумська область – 261 випадок;
Тернопільська область – 150 випадків;
Харківська область – 302 випадки;
Херсонська область – 101 випадок;
Хмельницька область – 202 випадки;
Черкаська область – 162 випадки;
Чернівецька область – 209 випадків;
Чернігівська область – 215 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.
- Станом на 20 січня в Україні підтверджено понад 4 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 за добу і втричі більше одужань.