Про це повідомляє МОЗ України:
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 222 особи;
- виписано з лікарень – 2 111 осіб;
- летальних випадків – 163;
- одужало – 5 225 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 287 141 особа;
- одужало – 1 134 120 осіб;
- летальних випадків – 24 852;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 625 529.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 513 випадків;
Вінницька область – 514 випадків;
Волинська область – 163 випадки;
Дніпропетровська область – 205 випадків;
Донецька область – 171 випадок;
Житомирська область – 438 випадків;
Закарпатська область – 500 випадків;
Запорізька область – 88 випадків;
Івано-Франківська область – 799 випадків;
Київська область – 231 випадок;
Кіровоградська область – 31 випадок;
Луганська область – 34 випадки;
Львівська область – 300 випадків;
Миколаївська область – 119 випадків;
Одеська область – 201 випадок;
Полтавська область – 156 випадків;
Рівненська область –167 випадків;
Сумська область – 194 випадки;
Тернопільська область – 215 випадків;
Харківська область – 289 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 202 випадки;
Черкаська область – 140 випадків;
Чернівецька область – 436 випадків;
Чернігівська область – 87 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.
- Станом на 17 лютого в Україні підтверджено понад 4,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на 1,6 тис. більше одужань за добу.