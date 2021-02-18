В Україні за минулу добу, 17 лютого, зафіксовано 6237 нових випадків COVID-19. Захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України:

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 222 особи;

виписано з лікарень – 2 111 осіб;

летальних випадків – 163;

одужало – 5 225 осіб;

здійснено тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 287 141 особа;

одужало – 1 134 120 осіб;

летальних випадків – 24 852;

проведено ПЛР-тестувань – 6 625 529.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 513 випадків;

Вінницька область – 514 випадків;

Волинська область – 163 випадки;

Дніпропетровська область – 205 випадків;

Донецька область – 171 випадок;

Житомирська область – 438 випадків;

Закарпатська область – 500 випадків;

Запорізька область – 88 випадків;

Івано-Франківська область – 799 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 300 випадків;

Миколаївська область – 119 випадків;

Одеська область – 201 випадок;

Полтавська область – 156 випадків;

Рівненська область –167 випадків;

Сумська область – 194 випадки;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 436 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.