В Україні за минулу добу, 6 січня, зафіксовано ​​8 997 нових випадків COVID-19. Захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 567 осіб;

летальних випадків – 148;

одужало – 11 316 осіб;

здійснено тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 099 493 особи;

одужало – 773 214 осіб;

летальних випадків – 19 505;

проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 731 випадок;

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 572 випадки;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Запорізька область – 509 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Одеська область – 694 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Харківська область – 599 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.