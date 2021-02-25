Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 770 осіб;
- виписано з лікарень – 2 306 осіб;
- летальних випадків – 135;
- одужало – 3 889 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 325 841 особа;
- одужало – 1 159 311 осіб;
- летальних випадків – 25 596;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 652 випадки;
Вінницька область – 639 випадків;
Волинська область – 193 випадки;
Дніпропетровська область – 316 випадків;
Донецька область – 218 випадків;
Житомирська область – 711 випадків;
Закарпатська область – 654 випадки;
Запорізька область – 132 випадки;
Івано-Франківська область – 711 випадків;
Київська область – 318 випадків;
Кіровоградська область – 63 випадки;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 432 випадки;
Миколаївська область – 194 випадки;
Одеська область – 268 випадків;
Полтавська область – 210 випадків;
Рівненська область – 187 випадків;
Сумська область – 219 випадків;
Тернопільська область – 332 випадки;
Харківська область – 432 випадки;
Херсонська область – 52 випадки;
Хмельницька область – 285 випадків;
Черкаська область – 160 випадків;
Чернівецька область – 561 випадок;
Чернігівська область – 161 випадок.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.
- Станом на 23 лютого в Україні підтверджено понад 4,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже стільки ж одужань за добу.