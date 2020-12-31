Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 704 особи;
  • летальних випадків – 209;
  • одужало – 11 803 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 055 047 осіб;
  • одужало – 709 993 особи;
  • летальних випадків – 18 533;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 111 471 випадок;
  • Вінницька область – 22 500 випадків;
  • Волинська область – 33 016 випадків;
  • Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
  • Донецька область – 36 391 випадок;
  • Житомирська область – 39 202 випадки;
  • Закарпатська область – 28 200 випадків;
  • Запорізька область – 54 088 випадків;
  • Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
  • Київська область – 59 204 випадки;
  • Кіровоградська область – 8 448 випадків;
  • Луганська область – 10 508 випадків;
  • Львівська область – 61 268 випадків;
  • Миколаївська область – 30 900 випадків;
  • Одеська область – 71 125 випадків;
  • Полтавська область – 36 079 випадків;
  • Рівненська область – 40 990 випадків;
  • Сумська область – 40 642 випадки;
  • Тернопільська область – 34 023 випадки;
  • Харківська область – 69 377 випадків;
  • Херсонська область – 17 752 випадки;
  • Хмельницька область – 39 187 випадків;
  • Черкаська область – 39 011 випадків;
  • Чернівецька область – 40 017 випадків;
  • Чернігівська область – 29 897 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.