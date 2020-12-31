Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 704 особи;
- летальних випадків – 209;
- одужало – 11 803 особи;
- здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 055 047 осіб;
- одужало – 709 993 особи;
- летальних випадків – 18 533;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 111 471 випадок;
- Вінницька область – 22 500 випадків;
- Волинська область – 33 016 випадків;
- Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
- Донецька область – 36 391 випадок;
- Житомирська область – 39 202 випадки;
- Закарпатська область – 28 200 випадків;
- Запорізька область – 54 088 випадків;
- Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
- Київська область – 59 204 випадки;
- Кіровоградська область – 8 448 випадків;
- Луганська область – 10 508 випадків;
- Львівська область – 61 268 випадків;
- Миколаївська область – 30 900 випадків;
- Одеська область – 71 125 випадків;
- Полтавська область – 36 079 випадків;
- Рівненська область – 40 990 випадків;
- Сумська область – 40 642 випадки;
- Тернопільська область – 34 023 випадки;
- Харківська область – 69 377 випадків;
- Херсонська область – 17 752 випадки;
- Хмельницька область – 39 187 випадків;
- Черкаська область – 39 011 випадків;
- Чернівецька область – 40 017 випадків;
- Чернігівська область – 29 897 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
- 29 грудня в Україні підтверджено майже 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і рекордну кількість одужань.