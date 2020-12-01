Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 470 осіб;
- летальних випадків – 221;
- одужало – 10 023 особи;
- здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 745 123 особи;
- одужало – 355 172 особи;
- летальних випадків – 12 548;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 72 277 випадків;
- Вінницька область – 17 569 випадків;
- Волинська область – 24 483 випадки;
- Дніпропетровська область – 39 659 випадків;
- Донецька область – 23 157 випадків;
- Житомирська область – 30 100 випадків;
- Закарпатська область – 23 438 випадків;
- Запорізька область – 31 608 випадків;
- Івано-Франківська область – 37 017 випадків;
- Київська область – 38 528 випадків;
- Кіровоградська область – 5 382 випадки;
- Луганська область – 6 350 випадків;
- Львівська область – 46 891 випадок;
- Миколаївська область – 18 985 випадків;
- Одеська область – 45 838 випадків;
- Полтавська область – 22 763 випадки;
- Рівненська область – 31 283 випадки;
- Сумська область – 29 627 випадків;
- Тернопільська область – 28 095 випадків;
- Харківська область – 55 702 випадки;
- Херсонська область – 10 371 випадок;
- Хмельницька область – 29 751 випадок;
- Черкаська область – 23 590 випадків;
- Чернівецька область – 33 942 випадки;
- Чернігівська область – 18 717 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна знаходиться на 29-му місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу COVID-19.