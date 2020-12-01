Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 470 осіб;
  • летальних випадків – 221;
  • одужало – 10 023 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 745 123 особи;
  • одужало – 355 172 особи;
  • летальних випадків – 12 548;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 72 277 випадків;
  • Вінницька область – 17 569 випадків;
  • Волинська область – 24 483 випадки;
  • Дніпропетровська область – 39 659 випадків;
  • Донецька область – 23 157 випадків;
  • Житомирська область – 30 100 випадків;
  • Закарпатська область – 23 438 випадків;
  • Запорізька область – 31 608 випадків;
  • Івано-Франківська область – 37 017 випадків;
  • Київська область – 38 528 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 382 випадки;
  • Луганська область – 6 350 випадків;
  • Львівська область – 46 891 випадок;
  • Миколаївська область – 18 985 випадків;
  • Одеська область – 45 838 випадків;
  • Полтавська область – 22 763 випадки;
  • Рівненська область – 31 283 випадки;
  • Сумська область – 29 627 випадків;
  • Тернопільська область – 28 095 випадків;
  • Харківська область – 55 702 випадки;
  • Херсонська область – 10 371 випадок;
  • Хмельницька область – 29 751 випадок;
  • Черкаська область – 23 590 випадків;
  • Чернівецька область – 33 942 випадки;
  • Чернігівська область – 18 717 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.