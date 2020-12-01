За минулу добу, 30 листопада, в Україні зафіксували ​​12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 470 осіб;

летальних випадків – 221;

одужало – 10 023 особи;

здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 745 123 особи;

одужало – 355 172 особи;

летальних випадків – 12 548;

проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 72 277 випадків;

Вінницька область – 17 569 випадків;

Волинська область – 24 483 випадки;

Дніпропетровська область – 39 659 випадків;

Донецька область – 23 157 випадків;

Житомирська область – 30 100 випадків;

Закарпатська область – 23 438 випадків;

Запорізька область – 31 608 випадків;

Івано-Франківська область – 37 017 випадків;

Київська область – 38 528 випадків;

Кіровоградська область – 5 382 випадки;

Луганська область – 6 350 випадків;

Львівська область – 46 891 випадок;

Миколаївська область – 18 985 випадків;

Одеська область – 45 838 випадків;

Полтавська область – 22 763 випадки;

Рівненська область – 31 283 випадки;

Сумська область – 29 627 випадків;

Тернопільська область – 28 095 випадків;

Харківська область – 55 702 випадки;

Херсонська область – 10 371 випадок;

Хмельницька область – 29 751 випадок;

Черкаська область – 23 590 випадків;

Чернівецька область – 33 942 випадки;

Чернігівська область – 18 717 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.