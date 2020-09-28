Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Всього в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 2 671 новий випадок. Загалом проведено 2 226 508 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 571 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 974 випадки;
- Волинська область — 7 775 випадків;
- Дніпропетровська область — 5 351 випадок;
- Донецька область — 3 046 випадків;
- Житомирська область — 5 779 випадків;
- Закарпатська область — 9 654 випадки;
- Запорізька область — 3 773 випадки;
- Івано-Франківська область — 13 445 випадків;
- Кіровоградська область — 1 077 випадків;
- м. Київ — 22 143 випадки;
- Київська область — 8 854 випадки;
- Львівська область — 19 916 випадків;
- Луганська область — 979 випадків;
- Миколаївська область — 3 011 випадків;
- Одеська область — 13 079 випадків;
- Полтавська область — 1 972 випадки;
- Рівненська область — 12 145 випадків;
- Сумська область — 3 813 випадків;
- Тернопільська область — 13 139 випадків;
- Харківська область — 17 703 випадки;
- Херсонська область — 1 062 випадки;
- Хмельницька область — 5 747 випадків;
- Чернівецька область — 14 113 випадків;
- Черкаська область — 3 759 випадків;
- Чернігівська область — 3 996 випадків.
- З 28 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.