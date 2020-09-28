Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Всього в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 2 671 новий випадок. Загалом проведено 2 226 508 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 571 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 974 випадки;
  • Волинська область — 7 775 випадків;
  • Дніпропетровська область — 5 351 випадок;
  • Донецька область — 3 046 випадків;
  • Житомирська область — 5 779 випадків;
  • Закарпатська область — 9 654 випадки;
  • Запорізька область — 3 773 випадки;
  • Івано-Франківська область — 13 445 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 077 випадків;
  • м. Київ — 22 143 випадки;
  • Київська область — 8 854 випадки;
  • Львівська область — 19 916 випадків;
  • Луганська область — 979 випадків;
  • Миколаївська область — 3 011 випадків;
  • Одеська область — 13 079 випадків;
  • Полтавська область — 1 972 випадки;
  • Рівненська область — 12 145 випадків;
  • Сумська область — 3 813 випадків;
  • Тернопільська область — 13 139 випадків;
  • Харківська область — 17 703 випадки;
  • Херсонська область — 1 062 випадки;
  • Хмельницька область — 5 747 випадків;
  • Чернівецька область — 14 113 випадків;
  • Черкаська область — 3 759 випадків;
  • Чернігівська область — 3 996 випадків.