Протягом листопада українська ІТ-армія паралізувала понад 900 російських онлайн-ресурсів, серед яких - Центральний банк РФ та воєнторги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

“Наші воїни продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія — розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті”, – зазначили у відомстві.

Відтак зауважили, що лише за останній місяць українська ІТ-армія зупинила роботу низки російських сайтів та онлайн-ресурсів. Серед них:

Воєнторги та магазини дронів і радіоприладів : ІТ-армія зробила серію DDoS-атак на профільні магазини, щоб нещодавно мобілізовані росіяни через керівництво чи волонтерів не могли придбати якісне спорядження.

ІТ-армія зробила серію DDoS-атак на профільні магазини, щоб нещодавно мобілізовані росіяни через керівництво чи волонтерів не могли придбати якісне спорядження. Центральний банк РФ: зробили відомими співробітників банку, спеціалізовані системи та вихідні файли. Українські кібербійці опублікували також інформацію про банківські операції МО РФ, персональні дані російських військовослужбовців, номери їх телефонів, рахунків і банківських карток.

зробили відомими співробітників банку, спеціалізовані системи та вихідні файли. Українські кібербійці опублікували також інформацію про банківські операції МО РФ, персональні дані російських військовослужбовців, номери їх телефонів, рахунків і банківських карток. Платформа пропутінських волонтерів “ Добро” : зламано та опубліковано дані 650 тисяч учасників платформи “Добро”, де під гаслом “МыВместе” збирали мітинги на підтримку війни.

: зламано та опубліковано дані 650 тисяч учасників платформи “Добро”, де під гаслом “МыВместе” збирали мітинги на підтримку війни. А льфа Банк : серія DDoS-атак призвела до сотень обурених відгуків клієнтів банку та більшої недовіри до російської банківської системи загалом.

серія DDoS-атак призвела до сотень обурених відгуків клієнтів банку та більшої недовіри до російської банківської системи загалом. Ozon : у день шопінгу айтівці створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі.

: у день шопінгу айтівці створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі. Термінове оновлення 1С : 1С випустило термінове оновлення, де виправлялася помилка із закладкою проти піратства. Росіяни активно намагалися його завантажити, але все безрезультатно. Система була перевантажена, а підприємства не могли повернутися до роботи.

1С випустило термінове оновлення, де виправлялася помилка із закладкою проти піратства. Росіяни активно намагалися його завантажити, але все безрезультатно. Система була перевантажена, а підприємства не могли повернутися до роботи. День Гідності та Свободи : ІТ-армія оригінально привітала українців на 60 російських ресурсах, зокрема на сайтах міністерств, служб та управлінь.

: ІТ-армія оригінально привітала українців на 60 російських ресурсах, зокрема на сайтах міністерств, служб та управлінь. Тендери : багато корупційних схем РФ зав’язані на тендерах. Айтівці повторно атакували дві великі платформи — РТС-тендер та “Росэлторг”, що могло зірвати тендери. До речі, раніше українська ІТ-армія отримала особисті дані користувачів платформи “Росэлторг”.

: багато корупційних схем РФ зав’язані на тендерах. Айтівці повторно атакували дві великі платформи — РТС-тендер та “Росэлторг”, що могло зірвати тендери. До речі, раніше українська ІТ-армія отримала особисті дані користувачів платформи “Росэлторг”. Російський АІ: Айтівці зламали сайт національного центру розвитку штучного інтелекту та виклали вимоги, які РФ потрібно виконати для завершення війни.

“Продовжуємо потужну боротьбу на кіберфронті”, – наголосили у Міністерстві цифрової трансформації України.