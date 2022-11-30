Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
“Наші воїни продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія — розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті”, – зазначили у відомстві.
Відтак зауважили, що лише за останній місяць українська ІТ-армія зупинила роботу низки російських сайтів та онлайн-ресурсів. Серед них:
- Воєнторги та магазини дронів і радіоприладів: ІТ-армія зробила серію DDoS-атак на профільні магазини, щоб нещодавно мобілізовані росіяни через керівництво чи волонтерів не могли придбати якісне спорядження.
- Центральний банк РФ: зробили відомими співробітників банку, спеціалізовані системи та вихідні файли. Українські кібербійці опублікували також інформацію про банківські операції МО РФ, персональні дані російських військовослужбовців, номери їх телефонів, рахунків і банківських карток.
- Платформа пропутінських волонтерів “Добро”: зламано та опубліковано дані 650 тисяч учасників платформи “Добро”, де під гаслом “МыВместе” збирали мітинги на підтримку війни.
- Альфа Банк: серія DDoS-атак призвела до сотень обурених відгуків клієнтів банку та більшої недовіри до російської банківської системи загалом.
- Ozon: у день шопінгу айтівці створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі.
- Термінове оновлення 1С: 1С випустило термінове оновлення, де виправлялася помилка із закладкою проти піратства. Росіяни активно намагалися його завантажити, але все безрезультатно. Система була перевантажена, а підприємства не могли повернутися до роботи.
- День Гідності та Свободи: ІТ-армія оригінально привітала українців на 60 російських ресурсах, зокрема на сайтах міністерств, служб та управлінь.
- Тендери: багато корупційних схем РФ зав’язані на тендерах. Айтівці повторно атакували дві великі платформи — РТС-тендер та “Росэлторг”, що могло зірвати тендери. До речі, раніше українська ІТ-армія отримала особисті дані користувачів платформи “Росэлторг”.
- Російський АІ: Айтівці зламали сайт національного центру розвитку штучного інтелекту та виклали вимоги, які РФ потрібно виконати для завершення війни.
“Продовжуємо потужну боротьбу на кіберфронті”, – наголосили у Міністерстві цифрової трансформації України.
- Ввечері 27 листопада сайт українського інтернет-видання “Детектор медіа” зазнав потужної кібератаки проросійських хакерів.
- 23 листопада вебсайт парламенту Європейського Союзу зазнав “складної кібератаки”, заявила президентка парламенту Роберта Мецола.