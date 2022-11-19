За останній місяць в Україні загинуло 120 пішоходів через неосвітлені вулиці, тому поліціянти й рятувальники розпочали безпекові тренінги для українських школярів - "Не розгубись у темряві".

Про це повідомила пресслужба МВС України.

У відомстві зазначили, що аварійність на неосвітлених вулицях зростає. Відтак, лише за останній місяць в Україні загинуло 120 пішоходів. 100 з них стали жертвами автопригод саме у темний час доби.

Саме тому, щоб навчити дітей, як вберегти себе на неосвітленій дорозі, представники МВС пішли у одну із столичних шкіл й розпочали акцію “Не розгубись у темряві!”.

“Ми говоримо про прості речі, які рятують життя, бережуть наше здоров’я. Дуже проста стрічка-флікер – рятує життя. З нею вас видно на дорозі за 120 метрів. Без неї вночі за 30 метрів водій вже не побачить вас”, – підкреслив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який також долучився до тренінгу.

У МВС наголосили, що такі акції поліціянти й рятувальники проведуть і в інших школах України. Під час тренінгів приділяється увага й іншим, не менш важливим, безпековим питанням, зокрема, як діяти, якщо хтось знайде вибухонебезпечний предмет.

Раніше очільник МВС наголосив, що існує лише одне просте правило: треба бути видимим. Для цього використовуються світловідбивальні стрічки безпеки, які можна самостійно придбати.

“Ми всі бачимо, що відбуваються віялові відключення світла, у тому у темну пору доби. Крім того, зима збільшує нічний час, тому питання безпеки на дорогах є одним із головних наших пріоритетів. За останній місяць дві третини загиблих пішоходів на дорогах, у тому числі у темну пору доби”, – зазначив Денис Монастирський.