Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“У нас зростає кількість хворих, зростає кількість людей, які знаходяться в лікарнях, які госпіталізовані. Сьогодні станом на ранок це 6505 осіб, які перебувають у лікарнях. Для довідки: на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисяч” , – зазначив він.
У зв’язку з цим Степанов закликав людей із груп ризику дотримуватися карантинних рекомендацій МОЗ.
“Я хочу звернутися до наших громадян старшого віку, які старші 60 років. До наших громадян, які мають супутні захворювання – цукровий діабет, серцево-судинні та інші важкі захворювання. Ви всі перебуваєте в групі ризику. І я дуже прошу вас не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби і максимально дотримуватися правил МОЗ. Користуйтеся масками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Просто думайте про своє здоров’я і життя”, – заявив міністр.
(На відео – з 3:15)
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