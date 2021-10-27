Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, посилаючись на дані Нацполіції.
Адміністративні протоколи складали у більшості відносно юридичних осіб. Йдеться про ч. 1 ст. 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зазначається, що таке порушення відповідної статті тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян це від 17 000 до 34 000 гривень, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень.
Крім того, ігнорування норми щодо наявності захисної маски тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 грн до 255 гривень.
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