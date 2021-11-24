У порівнянні з жовтнем 2021 року значно зросла електоральна підтримка партії "Європейська солідарність" - з 10% до 12% серед усіх опитаних.

Про це йдеться у дослідженні, яке було проведено соціологічною службою Центру Разумкова.

Також зросла електоральна підтримка ВО “Свобода” (з 1% до 2%). Рівень підтримки інших політичних партій майже не змінився.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія “Слуга народу” – за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах.

За партію “Європейська Солідарність” готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію “Опозиційна платформа — За життя” — відповідно 9% і 13%, ВО “Батьківщина” — відповідно 7% і 9%, за “Партію Дмитра Разумкова” — відповідно 5% і 7%, партію “Сила і честь” — відповідно 4% і 6%, партію “Українська стратегія Гройсмана” — відповідно 3% і 4%, партію “Наші” — відповідно 3% і 4%, ВО “Свобода” — відповідно 2% і 3,5%.

За Радикальну партію Олега Ляшка готові віддати свій голос відповідно 2,5% і 3%, “Партію Сергія Притули” — відповідно 2% і 2%, партію “Громадянська позиція” — відповідно 1% і 1,5%, партію “УДАР Віталія Кличка” — відповідно 1% і 1%, “Партію Шарія” — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил — менш як 1% виборців.

Довідково. Дослідження проводилося з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.