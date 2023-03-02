Анонсовано настільну гру за мотивами S.T.A.L.K.E.R. Її розроблятиме студія Awaken Realms.

Про це повідомили на сайті Gamefound.

Одночасно грати можуть чотири учасники, але передбачена партія і для одного. Під час сесії треба буде шукати артефакти, ховатися та відбиватися від монстрів.

У грі декілька різних сюжетів з різними сценаріями. Гра триватиме близько двох годин.

Влітку 2023 року запустять збір коштів на розробку. Він проходитиме на платформі Gamefound. За долучення до збору завчасно можна безплатно отримати набір персонажа Monster Hunter.