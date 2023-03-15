Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зазначено, що нагороду дружині, доньці, батьку, мамі та сестрі загиблого прикордонника вручав заступник начальника 5 прикордонного загону з персоналу полковник Сергій Любашевський.

“Минув рік від початку повномасштабної агресії Росії проти України і саме в ті дні наші побратими, наші герої, на ділянці державного кордону першими зустріли ворога й першими почали давати гідну відсіч окупантам. Для нас кожна втрата, незалежно від військових звань, посад – це дуже боляче. Вони віддали життя за нашу незалежність, за нашу Україну, за всіх нас, тому в наших серцях вони залишаться назавжди”, – зазначив Любашевський.

Як повідомляється, наказом Голови Держприкордонслужби України штаб-сержанту Віталію Абрамчуку присвоєне військове звання “майстер-сержант” (посмертно). Відповідно до указу президента України майстер-сержант Віталій Абрамчук був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).

Довідка: Віталій Абрамчук народився 12 травня 1983 року в місті Глухів. У 2006 році закінчив Глухівський державний педагогічний університет. У 2009 році призвався до лав Державної прикордонної служби України, проходив службу в прикордонних підрозділах Сумського прикордонного загону, а з 2020 року – у Луганському прикордонному загоні.

Також додається, що 13 березня 2022 року Абрамчук у складі зведеної бойової групи прикордонників вступив у жорстокий бій з ворожою піхотою на околицях населеного пункту Стара Краснянка, що на Луганщині. Внаслідок мінометного обстрілу штаб-сержант Абрамчук отримав поранення несумісні з життям.

Наголошено, що на кладовищі в місті Глухів, де похований прикордонник, керівництво 5 прикордонного загону та рідні й близькі схилили голови перед світлою пам’яттю полеглого воїна, поклали квіти до його могили.